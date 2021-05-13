Підтримувати красивий "блонд" не так легко. Проте декілька порад допоможуть вас зберегти розкішний відтінок волосся і уникнути неприємної жовтизни.
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5 порад, як зберегти ідеальний "блонд"
- Користуйтеся засобами для фарбованого волосся. Особливо у перші тижні після фарбування вам стане у нагоді доглядова лінійка засобів для пофарбованої шевелюри, щоб закріпити новий колір. Згодом можна чергувати спеціальні продукти зі звичними шампунями і кондиціонерами.
- Застосовуйте тоніки. Чарівним методом для збереження білявого волосся є відтінкові тоніки. Вони ефективно нейтралізують жовтизну і сприяють стійкості холодного тону "блонду".
- Турбуйтеся про стан волосся. Після фарбування волосини можуть стати сухими і пористими. Щоб повернути шевелюрі здоровий блиск, користуйтеся різними корисними засобами для догляду: відновлювальними і зволожувальними масками, сироватками, оліями і мусами.
- Термозахист – обов'язково. Висвітлене волосся більш схильне до травмування термоприладами. Тому його потрібно захищати належним чином. Перед використанням фену чи випрямляча не забувайте наносити на локони термозахист.
- Наносіть олію перед походом у басейн. Якщо ви прихильниця басейну, то перед плаванням розподіляйте по волоссю спеціальну рослинну олію. Адже вода містить хлорку та інші речовини, які можуть висвітлене біляве волосся перетворити на пасма зі зеленим відтінком.