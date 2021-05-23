Легкие пляжные локоны: прохладная завивка с текстурной волной, которая требует меньше ухода

Текстурная волна – последняя версия химической завивки, которая гораздо прохладнее и требует меньше ухода. Она создает упругие локоны и придает волосам легкую пляжную текстуру.
Эффект текстурной волны может длиться до шести месяцев. Подходит такая завивка для почти всех типов волос.
К теме Как сохранить идеальный "блонд": 5 советов
Новый тип холодной завивки
Существуют различные виды перманентной завивки, многие из которых получили значительное усовершенствование с точки зрения технологий еще с 80-х годов. Текстурная волна – это тип холодной завивки, который стремительно набирает популярность.
Она имеет щелочную основу и в течение всего процесса химической завивки не требует теплоты. Текстурная завивка придает волосам мягкие волны и идеально подходит для беззаботных летних месяцев, ведь сезонные прически имеют и всегда будут сосредоточены вокруг природных пляжных волн,
– рассказывает парикмахер из Нью-Йорка Девин Тот.
Она действует, как застежка для ваших волос, говорит знаменитый американский парикмахер Гарри Джош. Вы можете выбрать свободные или тугие локоны в зависимости от типа стержня, который используют во время завивки. Он рекомендует посоветоваться со своим стилистом, чтобы определить, что лучше всего подходит для вашего индивидуального типа волос и целей.
Кому подходит текстурная волна
Тот уверяет, что такая технология холодной завивки подходит почти для всех типов волос, хотя наиболее полезной она будет для людей с тонкими волосами.
Потому что эта химическая завивка придает им объема, плотности и волны,
– сказал он.
И займет процедура всего 2 – 3 часа в салоне, добавляет Тот.
Как ухаживать за завивкой
- Правилом номер один, по версии парикмахера, является кондиционирование.
- Для этого он рекомендует использовать маски для волос, ночные сыворотки, а также крепкие кондиционеры, не требующие смывания.
- Волосы нужно мыть нежным безсульфатним шампунем для вьющихся волос, а спать на подушках с атласной или шелковой наволочкой.
- Ни в коем случае не делать слишком много укладок, не отбеливать и не высушивать волосы светлыми прядями.
- А чтобы придать им хорошего внешнего вида, Тот рекомендует использовать средства для укладки.