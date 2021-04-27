Проста домашня маска для чистої і сяючої шкіри, яка підкорила мережу

Під час пандемії домашній догляд за шкірою є особливо популярним. Тому люди, які дбають про стан своєї зовнішності, постійно шукають дієві рецепти краси, щоб повторити їх вдома своїми руками. Одним із таких є перевірений б'юті-рецепт, який вже встигли спробувати і переконатися у його дієвості дівчата з різних куточків світу.

Маска для очищення шкіри і надання їй здорового та свіжого відтінку підкорила інтернет-користувачів. Це трапилося завдяки простоті й ефективності рецепту.

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Домашня маска для чистої і сяючої шкіри обличчя

Перевірені б'юті-рецепти є корисними для додаткового догляду за шкірою. Один із них підкорив мережу. Користувачі сайту Reddit зазначають, що після застосування цієї маски проходять запалення, освітлюються пігментні плями і сліди постакне, розгладжуються зморшки і покращується колір шкіри. Зокрема, таку маску легко зробити за допомогою натуральних інгредієнтів.

Вам знадобляться лише 2 компоненти: мед і куркума, які є на кухні кожної господині. Проте важливо заздалегідь перевірити, чи немає у вас алергії на будь-який із продуктів. Почніть приготування зі змішування половини чайної ложки порошку куркуми з 2 ложками рідкого меду. Отриману суміш розподіліть рівномірним тонким шаром по обличчю. Через 20 хвилин змийте залишки маски прохолодною водою.

У суміш також можна додати йогурт або сметану, косметичну глину чи олії. Опирайтеся на індивідуальний стан шкіри, її особливості та проблеми.

Дерматологи підтверджують ефективність маски з меду і куркуми: "Мед відомий своїми протизапальними і антибактеріальними властивостями, що робить його ключовим інгредієнтом для власниць проблемної шкіри, якщо у них, звісно, немає алергії на продукти бджільництва. Куркума – ефективний антиоксидант, який добре проявив себе у боротьбі з акне, пігментацією і нерівним кольором шкіри".

перш ніж спробувати маску з куркуми і меду, заздалегідь нанесіть невелику кількість суміші на зап'ястя, аби відстежити реакцію шкіри. Також нагадаємо, що куркума може забарвити шкіру жовтувато-оранжевим відтінком, тому краще робіть маску перед сном, а не перед виходом з дому.