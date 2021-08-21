Звички, які на перший погляд не мають в собі нічого особливого, можуть бути корисними для вашої краси, допоможуть зберегти молодість, запобігти появі зморшок та інших недоліків на шкірі. Тому варто про них дізнатися, щоб включити у свою щоденну б'юті-рутину.