Золоті маски для краси і молодості шкіри: 5 рецептів з куркумою
Куркума володіє корисними властивостями, які допомагають зберігати надовго красу і молодість шкіри. Навіть у стародавні часи в Індії наречена натиралася з ніг до голови куркумою, бо вірила в її цілющі властивості. Можливо, й вам варто спробувати маску з куркуми.
Джерело:Новое время
Суміш із куркуми очищує шкіру, покращує її колір і тонізує. Дію куркуми можна пояснити її складом: куркумін – хімічна сполука, яка відіграє протизапальну роль та є потужним антиоксидантом. Проте важливо переконатися, що у вас немає алергії на жоден компонент зі складу куркуми, а потім готувати маску.
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Маски для шкіри обличчя з куркуми
Серед корисних властивостей куркуми, які підтвердили численні дослідження, варто виділити саме такі:
- стмуляція мікроциркуляції крові;
- тонізування шкіри;
- нейтралізація запалення;
- боротьба з акне;
- освітлення пігментних плям;
- захист клітин дерми від негативного впливу агресивних зовнішніх факторів;
- покращення текстури шкіри, зменшення помітності зморшок.
Додамо, що куркума може надавати шкірі жовтого відтінку, тому не варто її тримати на обличчі більше 15 хвилин. Маску з куркуми легко приготувати в домашніх умовах, але повторюйте процедуру максимум 1 – 2 рази на тиждень. Краще робити маску перед сном. Нагадаємо, що перед нанесенням слід зробити тест на алергічну реакцію. Для цього нанесіть трішки суміші з куркумою на невелику ділянку шкіри і зачекайте.
Як приготувати маску з куркуми / Фото Pexels
- Маска з куркуми при вугрових висипаннях, прищах, почервонінні на обличчі: перемішайте куркуму, теплу воду і мед. Наносіть суміш на обличчя акуратно тонким шаром.
- Якщо у вас гіперпігментація і зморшки, змішайте куркуму з йогуртом і лимонним соком, аби ефективно живити і висвітлити шкіру.
- При подразненні поєднайте екстракт куркуми з гелем алое вера. Таким чином вдасться досягти природного заспокійливого результату.
- Тим, хто прагне отримати антиоксидантний і детокс-ефект, потрібно змішати куркуму з водою. Також можна додати трішки мигдального молока або рисового борошна до суміші, щоб маса була густішою і краще намащувалася на шкіру.
- Щоб очистити і скоротити пори, поєднайте 1 столову ложку білої глини з 1/4 чайної ложки куркуми. Розведіть інгредієнти водою. Перемішуйте маску дерев'яною ложкою у скляному посуді, допоки не утвориться консистенція пасти. Наносіть суміш рівномірним шаром на чисте обличчя, уникаючи ділянки навколо очей.
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