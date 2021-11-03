Однотонне фарбування частково втрачає свою актуальність. В моді тепер різноманітні варіації балаяжу, омбре, мелірування, babylights. Якщо ви прагнете лише освіжити образ, то можна обмежитися кількома свіжими нотками у кольорі волосся.