Прості фарбування, щоб освіжити образ: 5 ідей для кожної жінки
Джерело:Cosmopolitan
Однотонне фарбування частково втрачає свою актуальність. В моді тепер різноманітні варіації балаяжу, омбре, мелірування, babylights. Якщо ви прагнете лише освіжити образ, то можна обмежитися кількома свіжими нотками у кольорі волосся.
Оновити імідж без зайвих зусиль допоможуть 5 простих ідей для фарбування пасм. Адже зміни варто починати зі стильної зачіски.
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5 простих фарбувань, які освіжать образ
Техніка money piece – висвітлення пасм біля обличчя / Фото з інстаграму @mirandakerr
Dim out – "блонд" зі затемними коренями / Фото з інстаграму Ханга Ванго
Приховане фарбування кількох пасм / Фото з інстаграму @redruellopeluqueros
Брондування – додавання в темну масу волосся світлих відблисків / Фото з інстаграму @ckaedingcolor
Деграде – двоколірне фарбування, яке передбачає "розтягування" кольору / Фото з інстаграму @ckaedingcolor