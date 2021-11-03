Прості фарбування, щоб освіжити образ: 5 ідей для кожної жінки

3 листопада 2021 , 14:16
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Джерело:

Cosmopolitan

Однотонне фарбування частково втрачає свою актуальність. В моді тепер різноманітні варіації балаяжу, омбре, мелірування, babylights. Якщо ви прагнете лише освіжити образ, то можна обмежитися кількома свіжими нотками у кольорі волосся.

Оновити імідж без зайвих зусиль допоможуть 5 простих ідей для фарбування пасм. Адже зміни варто починати зі стильної зачіски.

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5 простих фарбувань, які освіжать образ


Техніка money piece – висвітлення пасм біля обличчя / Фото з інстаграму @mirandakerr


Dim out – "блонд" зі затемними коренями / Фото з інстаграму Ханга Ванго


Приховане фарбування кількох пасм / Фото з інстаграму @redruellopeluqueros


Брондування – додавання в темну масу волосся світлих відблисків / Фото з інстаграму @ckaedingcolor


Деграде – двоколірне фарбування, яке передбачає "розтягування" кольору / Фото з інстаграму @ckaedingcolor

Автор: Лідія Цюпера