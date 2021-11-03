Простые окрашивания, чтобы освежить образ: 5 идей для каждой женщины
Источник:Cosmopolitan
Однотонное окрашивание частично теряет свою актуальность. В моде теперь разнообразные вариации балаяжа, омбре, мелирования, babylights. Если вы хотите лишь освежить образ, то можно ограничиться несколькими свежими нотками в цвете волос.
Обновить имидж без лишних усилий помогут 5 простых идей для окрашивания прядей. Ведь изменения стоит начинать со стильной прически.
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5 простых окрашиваний, которые освежат образ
Техника money piece – осветление прядей возле лица / Фото из инстаграма @mirandakerr
Dim out – "блонд" с затемненными корнями / Фото из инстаграма Ханга Ванго
Скрытая окраска нескольких прядей / Фото из инстаграма @redruellopeluqueros
Брондирование – добавление в темную массу волос светлых бликов / Фото из инстаграма @ckaedingcolor
Деграде – двухцветное окрашивание, которое предполагает "растяжения" цвета / Фото из инстаграма @ckaedingcolor