Простые окрашивания, чтобы освежить образ: 5 идей для каждой женщины

3 ноября 2021 , 14:16
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Источник:

Cosmopolitan

Однотонное окрашивание частично теряет свою актуальность. В моде теперь разнообразные вариации балаяжа, омбре, мелирования, babylights. Если вы хотите лишь освежить образ, то можно ограничиться несколькими свежими нотками в цвете волос.

Обновить имидж без лишних усилий помогут 5 простых идей для окрашивания прядей. Ведь изменения стоит начинать со стильной прически.

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5 простых окрашиваний, которые освежат образ


Техника money piece – осветление прядей возле лица / Фото из инстаграма @mirandakerr


 Dim out  –  "блонд" с затемненными корнями / Фото из инстаграма Ханга Ванго


Скрытая окраска нескольких прядей / Фото из инстаграма @redruellopeluqueros


Брондирование – добавление в темную массу волос светлых бликов / Фото из инстаграма @ckaedingcolor


Деграде – двухцветное окрашивание, которое предполагает "растяжения" цвета / Фото из инстаграма @ckaedingcolor

Автор: Лідія Цюпера