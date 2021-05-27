Пучки, плетіння, з бантами і без: модні зачіски на останній дзвоник 2021

На святкову лінійку з нагоди закінчення чергового навчального року варто підбирати відповідну зачіску. Вона повинна відповідати кільком критерія – бути модною, красивою, доречною і подобатися вам. Деякі зачіски на останній дзвоник навіть легко повторити самостійно.

Пандемія не повинна бути завадою для святкового настрою. Аби його покращити, слід почати зі створення модної і красивою зачіски. Адже, як може гарне відображення у дзеркалі не тішити дівчину.

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Красиві зачіски на останній дзвоник для короткого, середнього і довгого волосся

Плетіння

Акуратна коса чи інше стильне плетіння може прикрасити будь-який образ. Деякі з модних варіацій зачіски легко зробити своїми руками і не потрібно на це витрачати багато часу. Урізноманітнити плетіння можна золотистою або сріблястою прикрасою у мінімалістичному стилі.

Стильні локони

На останній дзвоник також можна піти зі зачіскою, яка відповідатиме останнім модним тенденціям. А легкі локони з трендовою недбалістю – саме те, що треба.

Пучки

Ще одна універсальна і модна укладка на усі випадки життя. У 2021 популярними є як гладенько зачесані пучки, так і вільні варіації. Під час створення такої зачіски важливо озброїтися шпильками і стайлінговими засобами. Адже пучок слід надійно закріпити і надати йому бажаної форми.

Хвіст

Зачіска підійде власницям середнього і довгого волосся. Якщо ваша стрижка не дозволяє усі пасма зібрати в хвіст, то можна розділити шевелюру на 2 частини – на маківці закріпити лише декілька локонів, а основну частину залишити розпущеною. Щоб хвіст мав красивий і модний вигляд, його основу можна обкрутити 1 пасмом, яке потім потрібно буде акуратно закріпити і сховати шпильку, або скористайтеся аксесуарами для волосся, якщо дозволяє шкільний дрес-код.

Традиційні зачіски з бантом

Щоб потішити вчителів і батьків, слухняні дівчата можуть вибирати серед зачісок з бантами. Проте це не означає, що ви матимете вигляд, як ваша бабуся кілька десятиліть тому. Hair-індустрія вражає різноманітними стильними способами використання банта і стрічок для волосся.