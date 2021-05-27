Пучки, плетения, с бантами и без: модные прически на последний звонок 2021

На праздничную линейку по случаю окончания очередного учебного года стоит подбирать подходящую прическу. Она должна отвечать нескольким критерияv – быть модной, красивой, уместной и нравиться вам. Некоторые прически на последний звонок даже легко повторить самостоятельно.

Пандемия не должна быть помехой для праздничного настроения. Чтобы его улучшить, следует начать с создания модной и красивой прически. Ведь, как красивое отражение в зеркале может не радовать девушку.

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Красивые прически на последний звонок для коротких, средних и длинных волос

Плетение

Аккуратная коса или другое стильное плетение может украсить любой образ. Некоторые из модных вариаций прически легко сделать своими руками и не нужно на это тратить много времени. Разнообразить плетение можно золотистым или серебристым украшением в минималистическом стиле.

Стильные локоны

На последний звонок также можно пойти с прической, которая будет соответствовать последним модным тенденциям. А легкие локоны с трендовой небрежностью – именно то, что надо.

Пучки

Еще одна универсальная и модная укладка на все случаи жизни. В 2021 популярными являются как гладко зачесанные пучки, так и свободные вариации. Во время создания такой прически важно вооружиться шпильками и стайлинговыми средствами. Ведь пучок следует надежно закрепить и придать ему желаемую форму.

Хвост

Прическа подойдет обладательницам средних и длинных волос. Если ваша стрижка не позволяет все пряди собрать в хвост, то можно разделить шевелюру на 2 части – на макушке закрепить лишь несколько локонов, а основную часть оставить распущенной. Чтобы хвост имел красивый и модный вид, его основу можно обкрутить 1 прядью, которую потом нужно будет аккуратно закрепить и спрятать заколку, или воспользуйтесь аксессуарами для волос, если позволяет школьный дресс-код.

Традиционные прически с бантом

Чтобы порадовать учителей и родителей, послушные девушки могут выбирать среди причесок с бантами. Однако это не значит, что у вас будет вид, как у вашей бабушки несколько десятилетий назад. Hair-индустрия поражает разнообразными стильными способами использования банта и лент для волос.