Ретроукладки знову в тренді: вечірні зачіски на прикладі Грейс Келлі – розкішні фото

Американська акторка і княгиня Монако, Грейс Келлі була еталоном класичної голлівудської краси. Вже декілька поколінь після смерті відомої красуня продовжують брати з неї приклад. Образ зірки став особливо популярним завдяки культовій зачісці княгині Монако. Надихайтеся й ви її ретроукладками, які повернулися в моду у 2021.

Акторська кар'єра Грейс була дуже успішною в 1950-х, а згодом її приєднання до королівської сім'ї спричинили те, що жінка стала прикладом для багатьох. Зачіски і макіяжі Келлі намагалися повторити модниці зі всього світу, а природні манери княгині просто зачаровували.

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Візитівкою Грейс Келлі був ледь асиметричний боб, який міксував у собі лаконічність та ефектність водночас. Зазвичай за вечірні зачіски знаменитості відповідав Александр де Парі. Зокрема, послугами легендарного перукаря користувалися Одрі Хепберн, Елізабет Тейлор, Грета Гарбо і Софі Лорен. Варто додати, що майстер де Парі був творцем шиньйонів для показів Chanel, Yves Saint Laurent, Dior і Givenchy.

Укладка акторки на той час беззаперечно була еталонною. Зазвичай Грейс залишала чоло відкритим, вкладаючи масивні локони валиком набік. Цікаво й те, що зірка була ненатуральною білявкою. Її природним кольором волосся був русявий, але саме холодний "блонд" став вектором для багатьох актрис Голлівуду на довгі роки вперед.

Ідентично повторити королівські манери княгині може вийти не у всіх. Адже внутрішню дисципліну в Грейс Келлі суворо виховували зі самого дитинства. Проте надихнутися вечірніми зачісками діви можна прямо зараз. Вибирайте один чи декілька варіантів б'юті-образу, який вам найбільше до вподоби, та покажіть своєму hair-стилісту перед важливим виходом у світ.

Варіанти ретроукладок від Грейс Келлі / Фото Vogue