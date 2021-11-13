Перукарі зазначають, що миття волосся не щодня можуть піти на користі, адже при щоденному митті з волосся видаляється природний жир, що додає волоссю сухості. Також шкодять різні стайлери, якими користуються більшість дівчат.

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Звісно, що ніхто не хоче виглядати недоглянуто, тому варто звернути на зачіски, які допоможуть приховати жирність волосся. Адже можна зробити стильну укладку, як у знаменитостей, навіть на другий або й третій день після миття голови.

Варіанти зачісок на немите волосся

Модель Кайя Гербер демонструє чудовий варіант укладки, зачесавши волосся назад. Вона підійде дівчатам, у яких стрижка каре. Для того, щоб зачіска виглядала ефектно, варто використати спеціальні засоби. Наприклад, віск для волосся.



Кайя Гербер / Фото з інстаграму моделі

Таку зачіску можна довершити з допомогою обруча, пов'язки на волосся або стильної хустки. Це додасть укладці святковості, жіночності. Ідеальним доповненням стане виразний макіяж.



К'яра Ферраньї / Фото з інстаграму блогерки

Також елегантною буде укладка в вигляді пучка, який можна прикрасити шпильками або іншими аксесуарами. Додати такій зачісці свіжості допоможе сухий шампунь.



Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото з інстаграму супермоделі

Якщо ви полюбляєте оригінальні зачіски, то зверніть увагу на таку: зчеплене волосся з допомогою великої шпильки. Часто подібну укладку використовує модель та зіркова матуся Ельза Госк.



Ельза Госк / Фото з інстаграму моделі

А дружина співака Джастіна Бібера – Гейлі Бібер показала варіант легкої зачіски, яка додасть образові грайливості. Красуня зібрала волосся у два високі пучки.



Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі