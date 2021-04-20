Рецепт здорового і красивого тіла від моделі Вероніки Дідусенко

Модель та переможниця конкурсу "Міс Україна-2018" Вероніка Дідусенко розповіла, як їй вдається завжди мати бездоганний вигляд та ідеальну фігуру. Особливо українська красуня наголосила на важливості спорту для покращення загального стану здоров'я і краси.

Вероніка не лише працює манекенницею, але й є активісткою у галузі захисту прав жінок. Попри насичений графік, 25-річна дівчина знаходить час на догляд та турботу про своє тіло і здоров'я.

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Модель Вероніка Дідусенко поділилася рецептом здорового і красивого тіла

Красуня наголошує, що добре, коли спорт стає невід'ємною частиною життя. Вона знає, що найважче – це почати. Адже одразу регулярно займатися спортом буде трішки складно, тому слід ходити на тренування через силу. Згодом це стане ритмом життя. Для додаткової мотивації та полегшення процесу спортом можна займатися наодинці, всією сім'єю, з коханою людиною або дітьми. За словами моделі, це дуже заряджає.

Коли на вулиці теплішає, то Вероніка починає бігати 4 рази на тиждень. Дівчина каже: "Це мені чудово допомагає підтримувати форму. Пробіжка у середньому становить 7-10 км. Навесні у Києві – це справжнє задоволення". А взимку переможниця "Міс Україна-2018" розпочала плавати в басейні. Таким чином їй вдається розслабитися, а загалом плавання допомагає зберігати вагу у стабільному стані, тому Вероніка планує продовжувати регулярно відвідувати басейн.

Незважаючи на пору року, українська манекенниця обожнює пілатес, називає його своїм улюбленим видом спорту. Вона займається разом з тренером двічі на тиждень. Також для кращого ефекту Вероніка Дідусенко ходить на масажі і до остеопата. Так їй вдається зберігати тіло здоровим і красивим.