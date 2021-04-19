Зірка українського шоу-бізнесу Наталя Могилевська дбає про свою красу та здоров’я. Аби завжди залишатися у формі і привабливо виглядати, співачка знайшла для себе ідеальну дієту, налагодила обмін речовин, схудла і поділилася своїм секретом.

45-річна Наталя Могилевська спробувала чимало дієт, щоб досягти омріяної фігури. Тепер вона вважає інтервальне голодування найбільш ефективним.

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Як Наталя Могилевська тримає себе у формі

Зірка переконана, що інтервальне голодування позитивно впливає на обмін речовин, а також сприяє втраті зайвої ваги. Популярними схемами такої дієти вважають 16/8 і 20/4. Наталя Могилевська каже: "Мій варіант – це повна відмова від їжі на 16 годин і 8 годин, коли їсти можна. Інтервал можна обрати самостійно – з 11 дня до 7 вечора або, наприклад, з 8 ранку до 4 вечора".

Також знаменита виконавиця радить підбирати зручну схему індивідуально. Багато чого залежить від вашого метаболізму. Важливо, щоб дієта не шкодила вашому здоров'ю. Аби уникнути неприємних наслідків, варто заздалегідь проконсультуватися з дієтологом.

Найчастіше я намагаюся дотримуватися 3 прийомів їжі, можливі перекуси. У моєму раціоні завжди присутні овочі, ягоди і фрукти. В обов'язковому порядку білкові продукти,

– розповідає про своє харчування Наталя Могилевська.

Сніданок зірки складається зі складних вуглеводів. Зазвичай це мюслі, каша або насіння чіа з рослинним молоком і ягодами. Інколи вона може доповнити ранковий прийом їжі сиром або яйцем. Обідати Наталя рекомендує овочами, крупами і чимось білковим: м'ясом, куркою чи індичкою. Проте сама співачка м'яса не їсть. А вечеряти вона любить найбільше рибою, яку також можна замінити пташиним м’ясом, овочами, молочними продуктами. Натомість продукти, які містять крохмаль (крупи, хліб, картопля) варто їсти у першій половині дня, але ними краще не зловживати.

"Любі жінки, бажаю вам красивих форм, здорового апетиту і міцного здоров'я", – наголошує Наталя Могилевська.