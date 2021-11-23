Окрім користі для очей, 1 велика морква може забезпечити більше 200 відсотків добової норми вітаміну A. Також продукт багатий на клітковину, калій і бета-каротин. Зокрема, яскравий коренеплід володіє багатьма корисними речовинами для шкіри і волосся.

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Із насіння і коріння моркви виготовляють органічну олію, яка багата на вітаміни і жирні кислоти. Тому морквяна олія – це справжня знахідка для вашої б'юті-рутини.

Як працює морквяна олія у догляді за волоссям

Серед властивостей морквяної олії варто виділити регенерувальні, захисні, антибактеріальні та гіпотензивні. Завдяки переліченим перевагам, засіб допомагає покращувати кровообіг, відновлює і зміцнює волосся, а також захищає його від мікробів, грибків і бактерій, зокрема тих, які спричиняють появу лупи і перешкоджають росту.

Також ці властивості морквяної олії є ефективними у боротьбі з посіченими кінцями, запобігають випадінню волосин, стимулюють їхній ріст, а вітаміни групи A, B, C і E, фосфор і магній у складі продукту захищають шевелюру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів та інших факторів навколишнього середовища. Ще слід згадати про те, що морквяна олія чудово зволожує волосся і шкіру голови, а це дуже важливо в осінньо-зимовий період, коли пасма особливо сохнуть і травмуються.



Доглядайте за волоссям із допомогою натуральних засобів / Фото з інстаграму @crownaffair

Кому підійде морквяна олія

Засобом сміливо можуть користуватися власниці тонкого, сухого і хвилястого волосся. Також олія підійде тим, що прагне зміцнити свої пасма, посилити їхній захист і зробити їх більш м'якими та шовковими.



Морквяна олія сприяє красі волосся / Фото з інстаграму @crownaffair

Як використовувати морквяну олію в домашньому догляді

Експерти з питань догляду за волоссям радять наносити маски із морквяної олії на коріння волосин і шкіру голови не частіше 1 – 2 разів на тиждень. Також олію можна застосовувати замість зволожувального засобу для кінчиків, залишаючи її на декілька годин, а потім змиваючи шампунем. Тим, у кого сухе або хвилясте волосся, можна залишати морквяну олію на волоссі на ніч, аби вона увібралася глибше в локони. Засіб захистить волосся від ламкості, а також сприятиме його відновленню, м'якості та блиску.