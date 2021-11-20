Стрижка "боб-каре" стала беззаперечним лідером в індустрії краси у 2021. Навіть затяті прихильниці довгого волосся наважилися на кардинальне перевтілення завдяки цій зачісці. Hair-стиліст Джордж Нортвуд є експертом щодо коротких стрижок і демонструє неабияку естетику за допомогою волосся, тому його поради стануть у нагоді для вибору нової стрижки.

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Стрижка боб: секрети зіркового стиліста зі зачісок

Насамперед Джордж Нортвуд наголошує: "Що мені подобається в бобі, так це те, що його можна адаптувати під кого завгодно. Один і той же боб не підійде всім, але завдяки довжині його можна підібрати під будь-яку форму обличчя. І це чудово, тому що він може бути різним – кудлатим, градуйованим, у техніці Відал Сассун, архітектурним або в стилі гранж 90-х – вирішувати вам". Зазвичай власницям круглого обличчя ідеально підходить довгий боб без чубчика. Адже зачіска візуально витягне лице. Натомість жінкам з вузьким обличчям може личити широкий, більш короткий боб. Якщо у вас м'які риси обличчя, тупий боб або (blunt bob) допоможе надати їм різкості, а м'який, хвилястий або текстурований боб чудово підійде для пом'якшення більш жорстких рис.



Ідеальний боб Алекси Чанг / Фото з інстаграму зірки

Також варто прислухатися до зіркового перукаря, який каже, що в бобі найголовніше – простота. Тому намагайтеся уникати зайвої багатошаровості в такій стрижці. Довгий чи короткий боб слугує чудовим варіантом стрижки на всі часи, особливо якщо поєднувати його з натуральною текстурою волосся.

Універсальність бобу можна добре простежити в еволюції зачіски Алекси Чанг. Постійна клієнтка і подруга Нортвуда часто пробувала на своєму волосся різні варіації стильної стрижки. Ці боб-каре досі залишаються одним із найвідоміших і впізнаваних зачісок Джорджа. "Її волосся дуже змінилося за ці роки, але воно завжди повертається до боба. Це сильний образ", – зазначає зірковий перукар.

Джордж Нортвуд додає: "Те, що починалося як боб середньої довжини з помітним чубчиком, перетворилося на зачіску завдовжки до підборіддя, яка була справді короткою й пишною. Після цього з'явилася кудлата версія, більш коротка спереду "з невеликим начісуванням/шаром "рваних" пасм біля обличчя, це було відсилання до 90-х – суміш стрижок шег, боба, а також трохи паж". Зараз образ Алекси простий і красивий боб однієї довжини, який Чанг часто носить абсолютно прямим. Це дещо гранж 90-х. Волосся однієї довжини, трохи нагадує зачіску Вайнони Райдер, трохи – Лоїс Лейн. Це класика".



Чарівна та модна стрижка / Фото з інстаграму @jessicadiner

Окрім Алісії Вікандер, Стелли Маккартні та Клер Фой, послугами Нортвуда часто користується Джесіка Дайнер, директорка з краси і Lyfestyle британського Vogue, яка нещодавно підстригла волосся. Вона каже: "Тільки Джорджу я довіряла стригти моє волосся, тому не було жодних сумнівів у тому, хто це зробить. Знаючи, що він створив боб для таких приголомшливих жінок, як Алекса та Алісія, я була впевнена, що перебуваю в найкращих руках. Я просто в захваті від нового образу, ми навіть листувалися про те, щоб зробити ще коротше, як у Вайнони Райдер, так що слідкуйте за новинами. Він просто найкращий".

На ідеальний боб також значною мірою впливає укладка. Нортвуд радить дотримуватися мінімалістичного підходу. "Вимийте волосся, промокніть рушником і нанесіть якийсь засіб для укладання, до прикладу, мій Moisturising Cream, щоб стимулювати природну хвилю. Потім дайте йому висохнути у природній спосіб, – каже він, додаючи, що взимку це може бути трохи складніше. – Ви не зможете досягти такої повітряно-сухої текстури за допомогою інструментів".



Процес створення боб-каре / Фото з інстаграму Джорджа Нортвуда

Майстер зі зачісок додає, що поліпшити укладку і надати волоссю природної форми можна за допомогою стайлерів або випрямлячів. "Якщо у вас кучеряве волосся, візьміть пласку праску і розгладьте його, а якщо вам потрібна форма спереду, зробіть укладання прасками. Моя порада – завжди давати волоссю висохнути самостійно, а потім працювати з тим, що робить його природним. Зачіска француженки, яку всі так люблять, – це просто зачіска, яка має природний вигляд, наче ви в неї не втручалися", – розповідає Нортвуд.



Як виглядає ідеальний боб / Фото з інстаграму Джорджа Нортвуда