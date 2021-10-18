Романтична і стильна: як повторити укладку Пенелопи Крус у фільмі "Паралельні матері"
Джерело:Elle
У новому фільмі Педро Альмодовра "Паралельні матері" відома іспанська акторка Пенелопа Крус показала ефектну укладку на своїх оновлених карамельних локонах. Таку романтичну зачіску у стилі 90-х може повторити кожна жінка. Вона підійде як для повсякденного образу, так і до вечірньої сукні.
Романтична і стильна зачіска з чубчиком, який легко спадає на чоло, як у француженок, входить до п'ятірки головних б'юті-трендів останніх 3 років. Hair-стилісти вважають такий образ універсальний. Саме завдяки цьому він став популярним, бо личить багатьом дівчатам: скошений чубчик корегує риси обличчя, візуально робить його вужчим, а також створює додатковий об'єм – ідеально.
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Знаменита красуня 47-річна Пенелопа Крус з'явилася з модною зачіскою у новому фільмі Альмодовара. Такий б’юті-образ акторки неймовірно сподобався її шанувальникам.
Насамперед згадаємо, як правильно вкладати французький чубчик. Перед укладанням варто помити волосся шампунем і нанести на нього кондиціонер, які підходять саме вашому типу шевелюри. Потім використовуйте брашинг середнього розміру, аби висушити чубчик і створити прикореневий об'єм: візуально розділіть чубчик на 3 частини (прикореневу ділянку, середину довжини і кінчики) витягуйте волосся паралельно до підлоги, уявляючи, що ви формуєте уявний картуз. Також можна використовувати круглу щітку для розчісування пасм і фен. Результат слід зафіксувати спреєм для волосся.
Щоб повторити укладку Пенелопи Крус у стилі 90-х, нанесіть на основну частину волосся текстурувальний спрей. Зробіть на маківці начісування за допомогою щітки для локонів, закріпіть отриманий ефект шпильками, а потім зафіксуйте прикореневий об’єм застосуванням стайлінгових засобів.
Укладка Пенелопи Крус / Фото з інстаграму @bestofpenelopecruz
Модна зачіска на довге волосся / Фото з інстаграму @bestofpenelopecruz
Що відомо про фільм "Паралельні матері"
Для Пенелопи це вже 7 фільм Альмодовара в кар'єрі. Сюжет картини будується навколо життя 2 жінок – успішної дорослої фотографині і підлітка, яких не пов'язує нічого, крім одного пологового відділення. І ця випадковість кардинально змінює їхню долю.
Картина "Паралельні матері" відкривала впливовий Венеційський кінофестиваль та боролася за премію "Золотого лева". Іспанський режисер розповів: "Як режисер я народився в Венеції в 1983 році. 38 років по тому мене покликали на відкриття фестивалю. Я не можу передати вам цю радість і те, як багато це значить для мене. Я дуже вдячний фестивалю за це визнання".