Романтичная и стильная: как повторить укладку Пенелопы Крус в фильме "Параллельные матери"
Источник:Elle
В новом фильме Педро Альмодовра "Параллельные матери" известная испанская актриса Пенелопа Крус показала эффектную укладку на своих обновленных карамельных локонах. Такую романтическую прическу в стиле 90-х может повторить каждая женщина. Она подойдет как для повседневного образа, так и к вечернему платью.
Романтичная и стильная прическа с челкой, которая легко спадает на лоб, как у француженок, входит в пятерку главных бьюти-трендов последних 3 лет. Hair-стилисты считают такой образ универсален. Именно благодаря этому он стал популярным, потому что подходит многим девушкам: скошенная челка корректирует черты лица, визуально делает его уже, а также создает дополнительный объем – идеально.
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Знаменитая красавица 47-летняя Пенелопа Крус появилась с модной прической в новом фильме Альмодовара. Такой бьюти-образ актрисы невероятно понравился ее поклонникам.
Первым делом вспомним, как правильно вкладывать французскую челку. Перед укладкой стоит помыть волосы шампунем и нанести на него кондиционер, подходящие именно вашему типу шевелюры. Затем используйте брашинг среднего размера, чтобы высушить челку и создать прикорневой объем: визуально разделите челку на 3 части (прикорневой участок, середину длины и кончики) вытягивайте волосы параллельно к полу, представляя, что вы формируете мысленный картуз. Также можно использовать круглую щетку для расчесывания прядей и фен. Результат следует зафиксировать спреем для волос.
Чтобы повторить укладку Пенелопы Крус в стиле 90-х, нанесите на основную часть волос текстурированный спрей. Сделайте на макушке начес с помощью щетки для локонов, закрепите полученный эффект булавками, а затем зафиксируйте прикорневой объем применением стайлинговых средств.
Укладка Пенелопы Крус / Фото из инстаграма @bestofpenelopecruz
Модная прическа на длинные волосы / Фото из инстаграма @bestofpenelopecruz
Что известно о фильме "Параллельные матери
"Для Пенелопы это уже 7 фильм Альмодовара в карьере. Сюжет картины строится вокруг жизни 2 женщин – успешного взрослого фотографа и подростка, которых не связывает ничего, кроме одного родильного отделения. И эта случайность кардинально меняет их судьбу.
Картина "Параллельные матери" открывала престижный Венецианский кинофестиваль и боролась за премию "Золотого льва". Испанский режиссер рассказал: "Как режиссер я родился в Венеции в 1983 году. 38 лет спустя меня позвали на открытие фестиваля. Я не могу передать вам эту радость и то, как много это значит для меня. Я очень благодарен фестивалю за это признание".