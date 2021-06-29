Ромашка, зебра і не тільки: топ-5 модних принтів для манікюру 2021
29 червня 2021 , 16:59Читать новость на русском
Джерело:Cosmopolitan
Якщо ви прихильниця лаконічного манікюру, то його можна стильно урізноманітнити красивим принтом і водночас додати яскравих кольорів. Тому влітку варто дізнатися, які 5 принтів для нейл-дизайну будуть наймоднішими у 2021.
Милі горошки, яскрава клітинка, ромашки і фрукти – кілька варіантів принтів для манікюру. Вмикайте свою фантазію і доповнюйте літній образ яскравим стильним манікюром.
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Модні ідеї для манікюру з принтом
Горошки
Клітинка
Фруктовий принт
Квітковий малюнок
Анімалістичний нейл-арт