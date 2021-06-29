Ромашка, зебра і не тільки: топ-5 модних принтів для манікюру 2021

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Якщо ви прихильниця лаконічного манікюру, то його можна стильно урізноманітнити красивим принтом і водночас додати яскравих кольорів. Тому влітку варто дізнатися, які 5 принтів для нейл-дизайну будуть наймоднішими у 2021.