Ромашка, зебра и не только: топ-5 модных принтов для маникюра 2021
29 июня 2021 , 16:59Читати новину українською
Источник:Cosmopolitan
Если вы поклонница лаконичного маникюра, то его можно стильно разнообразить красивым принтом и в то же время добавить ярких цветов. Поэтому летом стоит узнать, какие 5 принтов для нейл-дизайна будут самыми модными в 2021.
Милые горошки, яркая клеточка, ромашки и фрукты – несколько вариантов принтов для маникюра. Включайте свою фантазию и дополняйте летний образ ярким стильным маникюром.
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Модные идеи для маникюра с принтом
Горошки
Клеточка
Фруктовый принт
Цветочный рисунок
Анималистический нейл-арт