Ромашка, зебра и не только: топ-5 модных принтов для маникюра 2021

29 июня 2021 , 16:59
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Источник:

Cosmopolitan

Если вы поклонница лаконичного маникюра, то его можно стильно разнообразить красивым принтом и в то же время добавить ярких цветов. Поэтому летом стоит узнать, какие 5 принтов для нейл-дизайна будут самыми модными в 2021.

Милые горошки, яркая клеточка, ромашки и фрукты – несколько вариантов принтов для маникюра. Включайте свою фантазию и дополняйте летний образ ярким стильным маникюром.

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Модные идеи для маникюра с принтом

Горошки

Клеточка

Фруктовый принт

Цветочный рисунок

Анималистический нейл-арт

 

Автор: Лідія Цюпера