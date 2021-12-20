Укладки 70-х є фаворитами багатьох селебріті, моделей, зіркових стилістів. Їх часто можна побачити на модних подіумах та у соцмережах трендсеттерів або б'юті-майстрів. Такі завжди модні зачіски можуть стати чудовим доповненням новорічного образу на вечірку чи аутфіту для корпоративу.

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Додамо, що епосі 70-х притаманними були жіночність, мрійливість та романтизм. Головним трендом тих років були локони. Проте не такі, як в наш час створює чи не кожна жінка, а 40 років тому популярними були завитки на кінчиках пасм. Посередині голови волосся залишали прямим, а на маківці робили начісування.

Також модниці того часу обожнювали чубчики. Зазвичай вони були прямими або зачесаними набік. А тенденція у фарбуванні волосся в 1970 – це платиновий "блонд", який також став трендом в індустрії краси у 2021.

Розкішні укладки 70-х



Начісування – тренд 70-х / Фото з інстаграму @matildadjerf



Афрокучері не виходять з моди / Фото з інстаграму @zendaya



Плетіння у стилі хіппі / Фото з інстаграму @laurapolko



Голлівудський об'єм / Фото з інстаграму @couturekulten