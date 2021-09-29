3 бьюти-стереотипа, которые портят жизнь: почему от них нужно избавиться

Особенности во внешности не должны влиять на вашу жизнь и чувство уверенности. Стандарты красоты постоянно меняются. В наше время наиболее популярным является тренд на натуральность. Это означает, что вы должны принять себя такими, какие вы есть, и перестать верить в распространенные ложные предубеждения о красоте.

Когда миром правили великие императоры, то красивыми считали женщин с пышными формами и целлюлитом, а в 90-х, наоборот, все стремятся иметь изящную фигуру, как у Кейт Мосс. Однако из моды точно никогда не выйдет любовь к своей естественной красоте.

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Фигура 90 – 60 – 90 – идеальные параметры

Раньше для обладательниц обольстительного пышного декольте выход на модные подиумы был закрытым. Еще 20 лет назад 90 – 60 – 90 считали эталоном красоты. Женщинам, которые не имели таких параметров, оставалось только мечтать принять участие в показе известного бренда или фотосессии для обложки знаменитого глянца. Зато теперь модели plus size востребованы в модной индустрии – и это изумительно. То есть изнурять себя диетами или даже употреблять таблетки для похудения нет смысла. Важно заботиться о своем здоровье – правильно питаться, вести активный образ жизни, заниматься теми видами спорта, которые приносят удовольствие, и любить себя с любым весом.



Модель plus size / Фото из инстаграма Прешес Ли

Старение – это плохо, оно уничтожает красоту

Полина Поризкова, Мэй Маск, Айрис Апфель – успех этих женщин в зрелом возрасте говорит сам за себя. Актриса, модель, дизайнер доказывают, что старение имеет свою красоту. Они удивляют своей привлекательностью, элегантностью, темпераментом и харизмой. Естественное старение становится тенденцией. Совсем скоро лица моделей, которым за 50, прекратят фотошопить и маскировать морщины или искусственно делать фигуру стройнее.



Мэй Маск показывает, что стареть можно красиво / Фото из инстаграма модели

Особенности кожи – это соперники, с которыми нужно бороться

Модель Винни Харлоу своим примером полностью перевернула осознание красоты и продолжает вдохновлять других. Она родилась с заболеванием кожи витилиго. Это не помешало ей полюбить себя, демонстрировать свою внешность и делиться откровенными фото в соцсетях. Когда на ее профиль наткнулся продюсер "Топ-модель по-американски", это стало стартом успешной звездной карьеры Винни. Пусть пример популярной модели мотивирует вас также превратить разнообразные особенности кожи в свое преимущество.



Красота в индивидуальности / Фото из инстаграма Винни Харлоу