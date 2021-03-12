Женщинам важно как можно дольше сохранять красоту и молодость. Однако иногда они самостоятельно ускоряют процессы старения. Например, если употребляют слишком много алкоголя, но мало воды. Подробнее об этом рассказала нутрициолог Кристина Левченко.

На своей странице инстаграм Кристина Левченко, нутрициолог с 10-летним профессиональным опытом, поздравила своих подписчиков с Международным женским днем и решила поговорить с ними о красоте и том, как ее сохранить. Эксперт назвала несколько собственных определяющих характеристик "красоты" и перечислила ее врагов – пожирателей красоты и молодости.

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Как оставаться молодой и красивой долго

Что такое красота

Чистая, сияющая изнутри кожа без прыщей и раздражения, которой не нужен тональный крем или румяна.

Ясные блестящие глаза без желтизны и покраснения, темных кругов.

Сильные волосы и крепкие ногти без бороздок, белых пятен.

Ровная осанка, мышечный тонус и адекватный процент жировой ткани без перекосов в сухарь фитнес-бикини или избыточных жировых отложений, которые провоцируют воспаление и старение.

Что убивает красоту

Недостаток сна. Кристина Левченко советует спать не менее 7 часов в темной тихой и прохладной комнате. Также можно использовать беруши и маску на глаза, если есть такая необходимость.

Кристина Левченко советует спать не менее 7 часов в темной тихой и прохладной комнате. Также можно использовать беруши и маску на глаза, если есть такая необходимость. Малое количество воды в организме . Важно рассчитывать свою минимальную норму по формуле: вес тела умножить на 30. Выпивайте дополнительно 0,5 – 1 литр воды, если занимаетесь спортом или на улице жарко.

. Важно рассчитывать свою минимальную норму по формуле: вес тела умножить на 30. Выпивайте дополнительно 0,5 – 1 литр воды, если занимаетесь спортом или на улице жарко. Рафинированные углеводы, молочные продукты, глютен. Нутрициолог называет их 3 всадниками апокалипсиса в кишечнике. Они негативно влияют на состояние кожи. Попробуйте отказаться от таких продуктов на 2 недели, и заметите разницу в зеркале.

Нутрициолог называет их 3 всадниками апокалипсиса в кишечнике. Они негативно влияют на состояние кожи. Попробуйте отказаться от таких продуктов на 2 недели, и заметите разницу в зеркале. Алкоголь. С возрастом печень медленнее выводит токсины от спиртных напитков. Лишний бокал вина поздно вечером сокращает deep фазу сна, которая отвечает за иммунитет, память и регенерацию клеток. Кристина Левченко предлагает употреблять меньше алкоголя или отказаться от него, чтобы улучшить состояние кожи.

Дефицит полезных жиров и полноценных белков в рационе. "У каждой 2 девушки на консультации, по анализам крови и пищевому дневнику, я вижу одно и то же: избыток простых углеводов, дефицит белка и жиров", – отмечает Кристина в своем посте. Еще одним врагом красоты и молодости является недостаточное усвоение перечисленных веществ из-за дисбаланса в желудочно-кишечном тракте. Поэтому убедитесь, что у вас нормальная кислотность, а не низкая, нет дефицита ферментов поджелудочной железы, застоя в желудке, жирового гепатоза печени, дисбиоза и других заболеваний.

"У каждой 2 девушки на консультации, по анализам крови и пищевому дневнику, я вижу одно и то же: избыток простых углеводов, дефицит белка и жиров", – отмечает Кристина в своем посте. Еще одним врагом красоты и молодости является недостаточное усвоение перечисленных веществ из-за дисбаланса в желудочно-кишечном тракте. Поэтому убедитесь, что у вас нормальная кислотность, а не низкая, нет дефицита ферментов поджелудочной железы, застоя в желудке, жирового гепатоза печени, дисбиоза и других заболеваний. Недостаток микроэлементов. Когда организму мало цинка, меди, кальция, витаминов A, C, D, кремния, омега-3, то он пытается выживать, и сохранение красоты для него – не приоритетная задача.

Если Кейт Мосс в 90-х говорила, что нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой, то Кристина убеждена: "Нет ничего вкуснее, чем ощущать себя здоровой, молодой и полной энергии. А здоровье начинается в тарелке".