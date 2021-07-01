Если вы не знаете, какую укладку выбрать, которая всегда будет уместной в любой ситуации и месте, то сделайте одну из нижеперечисленных, которая вам больше нравится, и наслаждайтесь своим безупречным видом. Также напомним, что никогда из моды не выйдут ухоженные и здоровые волосы, а также сияние, которое женщины умеют излучать изнутри.

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5 укладок, которые никогда не выйдут из моды

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