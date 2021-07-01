На все случаи жизни: 5 укладок, которые никогда не выйдут из моды

10:56

Красивая и стильная прическа добавляет любому образу особого шика и совершенства. Однако антитрендовая укладка может все испортить. Поэтому стоит узнать о прическах, которые никогда не выйдут из моды и пригодятся вам на все случаи жизни. Отличным примером служат бьюти-образы таких звездных красавиц, как Рози Хантингтон-Уайтли, Дженнифер Энистон и других.