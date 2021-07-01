На все случаи жизни: 5 укладок, которые никогда не выйдут из моды
Источник:24 канал
Красивая и стильная прическа добавляет любому образу особого шика и совершенства. Однако антитрендовая укладка может все испортить. Поэтому стоит узнать о прическах, которые никогда не выйдут из моды и пригодятся вам на все случаи жизни. Отличным примером служат бьюти-образы таких звездных красавиц, как Рози Хантингтон-Уайтли, Дженнифер Энистон и других.
Если вы не знаете, какую укладку выбрать, которая всегда будет уместной в любой ситуации и месте, то сделайте одну из нижеперечисленных, которая вам больше нравится, и наслаждайтесь своим безупречным видом. Также напомним, что никогда из моды не выйдут ухоженные и здоровые волосы, а также сияние, которое женщины умеют излучать изнутри.
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5 укладок, которые никогда не выйдут из моды
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