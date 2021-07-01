На всі випадки життя: 5 укладок, які ніколи не вийдуть з моди
Джерело:24 канал
Красива і стильна зачіска додає будь-якому образу особливого шику та довершеності. Проте антитрендова укладка може все зіпсувати. Тому варто дізнатися про зачіски, які ніколи не вийдуть з моди і стануть вам у нагоді на всі випадки життя. Чудовим прикладом слугують б'юті-образи таких зіркових красунь, як Розі Гантінгтон-Вайтлі, Дженніфер Еністон та інших.
Якщо ви не знаєте, яку укладку вибрати, що завжди буде доречною у будь-якій ситуації і місці, то зробіть одну із нижченаведених, яка вам найбільше до вподоби, і насолоджуйтеся своїм бездоганним виглядом. Також нагадаємо, що ніколи з моди не вийдуть доглянуте і здорове волосся, а також сяйво, яке жінки вміють випромінювати зсередини.
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5 укладок, які ніколи не вийдуть з моди
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