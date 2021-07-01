На всі випадки життя: 5 укладок, які ніколи не вийдуть з моди

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Красива і стильна зачіска додає будь-якому образу особливого шику та довершеності. Проте антитрендова укладка може все зіпсувати. Тому варто дізнатися про зачіски, які ніколи не вийдуть з моди і стануть вам у нагоді на всі випадки життя. Чудовим прикладом слугують б'юті-образи таких зіркових красунь, як Розі Гантінгтон-Вайтлі, Дженніфер Еністон та інших.