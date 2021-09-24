6 проверенных способов, как сохранить красоту ваших волос этой осенью

После горящего лета и отпусков ваши волосы могут нуждаться в особом уходе в следующий сезон. В частности он необходим из-за перепадов температуры на улице и включения отопления в домах. Как сохранить красоту и здоровый вид ваших волос – читайте дальше.

Несколько экспертов дали советы в глянцевом журнале для читателей и попросили внимательно к ним относиться. Они отмечают, что люди теперь более осведомлены, чем когда-либо, об уходе и уходе за волосами. Поэтому стоит надеяться, что на следующие советы читатели также обратят внимание.

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1. Купите новую хорошую расческу

Самое первое, что стоит изменить в новом сезоне, – это щетку, которая лежит в вашей косметичке. Ведь помимо того, что ваши волосы теряют влагу в сухие зимние месяцы, сильный ветер может еще больше повредить волосы.

"Это особенно актуально для афро и вьющихся волос. Под воздействием сильного ветра волосы легче запутывается и когда вы расчесываете его, рывки щетки могут привести к их ломкости и сечения кончиков", – отметила стилист Шарлотта Менса.



Правильная щетка – важный элемент ухода за волосами / Фото Pexels

2. Сохраняйте влагу с помощью увлажняющих средств

"Повышение и понижение температуры может быстро высвободить влагу, делая волосы плоскими, пересохшими и ломкими", – говорит Майкл Лэндон, креативный директор косметического бренда Aveda. Он рекомендует свести к минимуму мытье головы шампунем, а больше обращать внимание на несмываемые кондиционеры и питательные ночные средства.

Другой эксперт, Джон Пол Скотт из Salt Studio London, рекомендует всегда держать в сумке несмываемый мини-кондиционер, чтобы вы могли увлажнять волосы в течение дня. Кроме этого он рекомендует для применения различные ночные маски и сыворотки для волос без химикатов.

3. Осторожно относитесь к покраске

Эксперты отмечают, чтобы женщины были особенно осторожны, когда захотят обновить цвет волос в новом сезоне. Важно помнить об изменении погодных условий, поэтому, когда дело доходит до покраски, решающее значение имеют укрепляющие процедуры. Поэтому не ленитесь попросить вашего парикмахера подобрать уходовые средства после окрашивания, чтобы надолго сохранить новый цвет и хорошее состояние ваших волос.



Осторожно относитесь к процедуре окрашивания волос / Фото Pexels

4. Держите кожу головы здоровой

Не забывайте, что от пересушивания и изменений погоды стоит беречь не только кожу лица и рук, но и головы. Не избегайте теплых головных уборов, а также уходовых средств.

"Здоровая кожа головы – это здоровые волосы. Существует много отшелушивающих средств для кожи головы, но в холодные месяцы проверяйте их увлажняющие свойства", – рекомендует Джон Пол Скотт.

5. Избегайте горячей воды

Хотя осенняя погода позволяет принимать горячую ванну, мытье головы такой водой может нанести вред.

"Горячая вода может повредить кутикулу и сделать волосы очень сухими", – говорит Маса Охта, ведущий терапевт бренда натуральных средств по уходу за волосами Leonor Greyl. "Вместо этого защитите луковицы волос, промыв их теплой водой".

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6. Сведите к минимуму использование стайлерів

В последние годы особенно популярными стали различные браши, плойки и другие инструменты для укладывания волос. Эксперты рекомендуют использовать их как можно реже, заменив их на "народные методы": закрутки волос на носки, резинки, пояса и другие вещи, которые можно увидеть множество в интернет-пространстве. Также не налегайте на сушку волос феном, лучше дождитесь, чтобы они высохли самостоятельно.

Меньше используйте термоприборы / Фото Pexels