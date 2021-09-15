Выпрямитель может сушить и травмировать волосы. Однако достичь эффекта прямой шевелюры можно и естественными методами. Их преимущество в отсутствии термовлияния.
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5 способов сделать волосы прямыми
- Маска для волос. Результат использования выпрямителя могут дать специальные масла для волос. Среди них: аргановое, кокосовое и миндальное. Такие продукты способны проникать внутрь волоса и закрывать чешуйки, что обеспечивает гладкость и выпрямление волос. В частности, эффективными являются средства с содержанием кератина – они разглаживают и вытягивают шевелюру.
- Сушки холодным воздухом. После мытья, когда волосы уже частично высохли, разделите шевелюру на равные части и досушите феном. Важно затем прохладный воздух направлять вертикально вниз – от корней к кончикам. Параллельно попробуйте вытягивать локоны расческой. Таким образом вы облегчите себе задачу.
Секреты прямых волос / Фото из инстаграма@romeestrijd
- Тога или тюрбан. Таким способом для выпрямления волос привыкли пользоваться латиноамериканки. Чтобы достичь желаемого результата без выпрямителя, помойте волосы, высушите естественным путем, разделите на пряди и поочередно заматывайте вокруг головы, фиксируя конструкцию заколками. После этого оберните голову платком или полотенцем, ложитесь спать, а утром наслаждайтесь прямыми и ровными прядями.
- С помощью резинок. Этот способ довольно быстро и легко повторить. Для этого перед сном соберите волосы в 2 низких хвоста, от начала до конца каждого из хвостиков натяните эластичные резинки с интервалом в 3 сантиметра. Когда проснетесь утром, то не забудьте снять резинки и тщательно расчесать прямые волосы.
Природные способы выпрямить волосы / Фото из инстаграма @romeestrijd
- Средства для выпрямления. Также можно воспользоваться специальными шампунями и кондиционерами, которые эффективно выпрямляют и дополнительно увлажняют локоны. Не менее действенными являются сыворотки, которые следует наносить на всю длину волос, а они их быстро разгладят. Продуктом, к которому также стоит присмотреться, является спрей для выпрямления, который нужно распределять по сухим или влажным волосам. Однако обратите внимание, чтобы в его составе не было вредных силиконов.