С голым торсом в образе кентавра: Адам Драйвер стал лицом аромата Burberry и взбудоражил сеть

Американский актер, звезда фильма об убийстве Гуччи, в котором исполнил главную роль в тандеме с Леди Гагой, Адам Драйвер стал лицом нового мужского аромата Burberry. Для рекламной кампании парфюма мужчина обнажил торс и перевоплотился в кентавра. Отличная физическая форма и необычный образ Драйвера вызвали активные обсуждения среди поклонников и появление новых мемов.

В мини-фильме, посвященном новому аромату Hero от Burberry, Адам Драйвер с обнаженным торсом бежит по пляжу вместе с лошадью – чистокровным скакуном. Впоследствии они оба погружаются в воду.

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Адам Драйвер стал лицом мужского аромата Burberry

В ролике можно увидеть, как Драйвер плывет с лошадью под водой, а лучи солнца кинематографически падают на них. Кадры сопровождает трек певицы FKA Twigs "Two Weeks". В частности, особенно неожиданной является концовка, когда зрителям на мгновение показывают, что актер стал одним целым с животным – кентавром.

Риккардо Тиши, для которого этот мужской аромат стал первым на посту креативного директора британского Дома моды, отмечает: "Я хотел, чтобы Burberry Hero воплощал в себе современное мужество, играл на сути первобытных человеческих и животных инстинктов, объединяя силу с чувственностью. Драйвер имеет невероятную глубину понимания того, что такое мужество сегодня – как сила может быть тонкой, а эмоции могут расширять ее".

Со своей стороны Адам поблагодарил Burberry за доверие и признался, что очень счастлив стать частью такой рекламной кампании. В официальном заявлении он рассказал: "Я очень рад работать с Burberry над парфюмерной кампанией Burberry Hero, особенно с дизайнером Риккардо Тиши, который представляет свой первый аромат для бренда".

В соцсетях поклонники бренда и творчества актера назвали новую роль Драйвера "сюрреалистической". Кроме того, что пользователи отметили идеальное состояние торса Адама, они активно начали наполнять соцсети мемами, шутками и реакциями на рекламу Burberry. Один из пользователей твиттера даже сравнил перевоплощение актера с развитием человека, где высший уровень эволюции – лошадь. Противоположным примером послужило изображение деградации слишком ярых фанаток, которые постепенно превращаются в грызунов.