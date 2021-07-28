Жаклин Кеннеди была образцом красоты для всех женщин США. 28 июля 2021 года бывшая первая леди США отметила бы свой 92 день рождения. Однако память об идеальной внешности известной женщины живет до сих пор. Возможно, и вам пригодятся актуальные бьюти-секреты жены Джона Кеннеди.