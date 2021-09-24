Антитренды в бьюти-сфере 2021: о чем стоит забыть этой осенью

Бьюти-сфера очень часто претерпевает изменения и обновляется. С наступлением осени антитренды также стали другими. Показываем, от чего стоит отказаться и как найти альтернативу привычкам и оставаться в тренде.

Насыщенный цвет бровей, стойкая матовая тональная основа и безумно яркие ногти этой осенью стали неактуальными. Посмотрите на все 5 бьюти-антитрендов, а также способы, как можно остаться модной и стильной.

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5 антитрендов в бьюти-сфере

Слишком яркий маникюр

Много стразов, сочетание неоновых цветов и рисунки во всех цветах радуги, – вот, о чем стоит забыть. Конечно, если вам импонирует яркий маникюр, насыщенные цвета или геометрия на кончиках ногтей, то в этом можно себе не отказывать. Но стоит помнить, что в тренд входит минимализм: прозрачные, нежные цвета или же только уходовые средства для ногтей.



Альтернатива антитрендам осени / Фото с инстаграма Гарриет Уэстморленд

Плотная тональная основа

Безупречный макияж на лице и тон, который перекрывает все детали вашего лица, уже не в тренде. Знаменитости пропагандируют натуральность и сами фотографируются с минимальным количеством макияжа. Природа создала нас прекрасными автоматически, поэтому об этом стоит помнить. Если хочется закрасить акне или синеву под глазами, для повседневного макияжа можно использовать небольшое количество консилера.



Альтернатива антитрендам осени / Фото с инстаграма Кьяры Ферраньи

Темный цвет бровей

В последнее время многие девушки обращаются к услугам пудрового напыления бровей и татуажа. Однако этого следует избегать и лишь слегка подчеркивать свои брови. Если кажется, что природный цвет ваших бровей слишком светлый, можно подчеркнуть их карандашом или тенями, и лишь немного. "Непослушные" брови поможет уложить прозрачный гель.



Альтернатива антитрендам осени / Фото с инстаграма Хейли Бибер

"Все и сразу"

Большую известность получил тренд в макияже делать акцент либо на глазах, либо на губах. Он до сих пор актуален, но это не значит, что следует наносить на веки, например, и темные тени, и стрелки, и стразы одновременно. Можно довольствоваться одними геометрическими стрелками или изысканным сочетанием теней. На губы предлагаем наносить помады глубоких и роскошных цветов.



Альтернатива антитрендам осени / Фото с инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Многослойный уход

Несколько лет назад особенно успешной в странах Европы стала корейская косметика, а именно средства по уходу. Они могли сочетать в себе несколько степеней – пилинг, скраб, сыворотки, масла, патчи, маски и кремы. Тренд осознанного потребления принес за собой косметический минимализм. Не стоит отказываться от увлажняющего крема или любимых масок, однако тратить час за зеркалом – не вариант.



Альтернатива антитрендам осени / Фото с инстаграма lydia millen