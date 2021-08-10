Идеальный осенний маникюр предполагает сочитание золотистых, шоколадных, бронзовых и хаки оттенков, напоминающих цвета опавших листьев. Вдохновляйтесь тенденциями для дизайна ногтей, которые будут популярными уже скоро.

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