Количество наборов косметики из коллекции Hot Girl Sunset ограничено. Они доступны только в 450 экземплярах. Megan Thee Stallion продемонстрировала свой вкус в косметике, доказав, что знает толк в макияже.

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Как выглядит бьюти-коллекция рэпершы Megan Thee Stallion для Revlon

Первая линейка косметики Hot Girl Sunset от амбасадора бренда Revlon включает 450 наборов, которые стоят по 40 долларов. Такой комплект включает 4 средства для макияжа: палетку для мейк-апа глаз и лица, в которую вошли "10 оттенков заката", накладные ресницы, коралловый блеск для губ и косметичка в 2 цветах – мандариновом и коралловом

В частности, на косметичке с 3 косметическими средствами есть надпись золотыми буквами "Горячая девушка", а с помощью специального тонкого шнурка удобно закрывать упаковку. Размер косметички позволяет положить туда и другие продукты, необходимые для базового макияжа. На другой стороне сумочки для бьюти-средств является эффектный принт анимационной версии Меган с красной париком и тупой челкой в ковбойской шляпе с мечом, что символизирует техасский корни звезды.

10 оттенков в палитре Hot Girl Sunset Palette рэперша выбирала самостоятельно. Она росла в Техасе, потому отметила, что ее вдохновили именно закаты, которые были дома. Чтобы создать уникальный стильный макияж, можно совмещать блестящие и матовые пигменты с палетки.

Коллекцию Revlon и Megan Thee Stallion Hot Girl Sunset можно приобрести уже с 28 июля на сайте StockX.