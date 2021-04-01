Процедура ухода за лицом часто достигает неслыханных масштабов, когда поверх одного средства наносят еще несколько других. Эксперты говорят, что на самом деле уход за кожей должен сводиться к 3 этапам: очищение, увлажнение и защита от солнца.

По словам доктора Пола Джаррод Франко из Нью-Йорка, косметолога-дерматолога, лучше ничего не усложнять. Распространенной ошибкой является то, что для достижения лучшего состояния кожи вам нужно множество продуктов – больше не всегда лучше.

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Правда в том, что это может создать различные проблемы с кожей.

Общей тенденцией чрезмерного использования продуктов является то, что мы называем "синдромом чувствительной кожи" ... Будь то уход за кожей, косметические процедуры, питание, физические упражнения или профессиональные усилия – жизнь не должна быть такой сложной, чтобы достичь хорошего результата,

– говорит доктор Франк.

Он советует свести процедуру ухода за кожей у этим 4 шагам.

Начните с моющего средства

Сначала промойте кожу теплой водой.

Затем нанесите средство, подходящее для вашего типа кожи. Ищите косметику на основе альфа-бета гидрокислот для жирной или вялой кожи, и масляные средства – для сухих типов кожи.

Обязательно помассируйте лицо и шею круговыми движениями.

Смойте теплой водой и вытрите насухо чистым полотенцем.



Умывание лица / Фото cditienda

Нанесите увлажняющее средство

Мне нравится гиалуроновая кислота для повышения влажности, и розовая вода для противовоспалительного процесса и успокоения чувствительной кожи. Аккуратно нанесите средство на лицо круговыми движениями снизу вверх,

– рекомендует доктор Франк.



Нанесение увлажняющего средства / Фото pexels

Нанесите солнцезащитный крем утром

Это может показаться чрезмерным, но очень важно наносить солнцезащитный крем каждое утро в течение всего года, даже зимой. Ищите формулу, которая имеет широкий спектр действия. Доктор Франк рекомендует применять солнцезащитный крем после того, как увлажняющий крем хорошо впитается.



Нанесение солнцезащитного средства / Фото pexels

Нанесите ретиноид или сыворотку вечером

По вечерам замените солнцезащитный крем ретиноидом или антиоксидантной сывороткой с витамином С, рекомендует доктор Франк. Это предотвратит появление первых признаков старения таких, как сухость и тусклость кожи, морщины, пигментация, или скорректирует уже имеющиеся.

Стоит отметить, что перед тем как выбрать средства для ухода за кожей лица, следует проконсультироваться со специалистом.



Вечерний уход за лицом / Фото pexels