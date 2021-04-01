Больше не всегда лучше: лучшая процедура ухода за кожей по версии дерматолога
Процедура ухода за лицом часто достигает неслыханных масштабов, когда поверх одного средства наносят еще несколько других. Эксперты говорят, что на самом деле уход за кожей должен сводиться к 3 этапам: очищение, увлажнение и защита от солнца.
Источник:Forbes
По словам доктора Пола Джаррод Франко из Нью-Йорка, косметолога-дерматолога, лучше ничего не усложнять. Распространенной ошибкой является то, что для достижения лучшего состояния кожи вам нужно множество продуктов – больше не всегда лучше.
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Правда в том, что это может создать различные проблемы с кожей.
Общей тенденцией чрезмерного использования продуктов является то, что мы называем "синдромом чувствительной кожи" ... Будь то уход за кожей, косметические процедуры, питание, физические упражнения или профессиональные усилия – жизнь не должна быть такой сложной, чтобы достичь хорошего результата,
– говорит доктор Франк.
Он советует свести процедуру ухода за кожей у этим 4 шагам.
Начните с моющего средства
- Сначала промойте кожу теплой водой.
- Затем нанесите средство, подходящее для вашего типа кожи. Ищите косметику на основе альфа-бета гидрокислот для жирной или вялой кожи, и масляные средства – для сухих типов кожи.
- Обязательно помассируйте лицо и шею круговыми движениями.
- Смойте теплой водой и вытрите насухо чистым полотенцем.
Умывание лица / Фото cditienda
Нанесите увлажняющее средство
Мне нравится гиалуроновая кислота для повышения влажности, и розовая вода для противовоспалительного процесса и успокоения чувствительной кожи. Аккуратно нанесите средство на лицо круговыми движениями снизу вверх,
– рекомендует доктор Франк.
Нанесение увлажняющего средства / Фото pexels
Нанесите солнцезащитный крем утром
Это может показаться чрезмерным, но очень важно наносить солнцезащитный крем каждое утро в течение всего года, даже зимой. Ищите формулу, которая имеет широкий спектр действия. Доктор Франк рекомендует применять солнцезащитный крем после того, как увлажняющий крем хорошо впитается.
Нанесение солнцезащитного средства / Фото pexels
Нанесите ретиноид или сыворотку вечером
По вечерам замените солнцезащитный крем ретиноидом или антиоксидантной сывороткой с витамином С, рекомендует доктор Франк. Это предотвратит появление первых признаков старения таких, как сухость и тусклость кожи, морщины, пигментация, или скорректирует уже имеющиеся.
Стоит отметить, что перед тем как выбрать средства для ухода за кожей лица, следует проконсультироваться со специалистом.
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