Бордовая помада – тренд осени 2021: как выбрать и наносить идеальный оттенок на губы

Бордовая помада будет особенно популярной для макияжа губ в сезоне осень – зима. Чтобы выбрать правильный оттенок, стоит узнать больше о бордовой помаде.

Бьюти-образы звезд на Венецианском кинофестивале еще раз подтвердили, что бордовая помада – это красиво и модно. С ярким акцентом на губах каждая женщина будет чувствовать себя более уверенной.

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Бордовая помада и как ее выбрать

Бордовая помада возвращает свою актуальность в сезоне осень – зима 2021. Ведь обычно летом мировые модницы отдают предпочтение оранжевому цвету, а осенью пополняют косметичку более темными оттенками помады бордового цвета.

Выбирая бордовую помаду, убедитесь, что цвет темнее, чем классический красный. А выбор насыщенности – зависит только от ваших предпочтений. Если вы поклонница смелых бьюти-экспериментов, то попробуйте выразительный оттенок черешни, который поражает своим благородством и "дорогим" видом на губах. Для тех, кто хочет создать эффектный образ вамп-женщины подойдут оттенки, приближенные к черному или бордово-коричневая помада. Красавицы, которые любят более сдержанный макияж, могут остановиться на оттенке из сочной вишневой гаммы – бордово-красном.



Обольстительный оттенок на губах / Фото с инстаграма @sarasampaio

Осенью 2021 можно наносить различные текстуры бордовой помады на губы. Ведущие визажисты, которые работают на модных показах, выделяют матовую бордовую помаду, которая помогает создать образ femme fatale без дополнительных акцентов в макияже.

Противоположность упомянутой трендовой текстуры – глянцевая. Эффектный и соблазнительный влажный блеск на губах уместно дополнит образ для мероприятия по особому случаю. А темные помады с сатиновой текстурой предоставят губам мягкого сияния и гармонично будут смотреться с повседневной одеждой, если вы привыкли делать яркий акцент в мейк-апе даже в будние дни.



Модели выбирают бордовую помаду / Фото с инстаграма @armanibeauty



Макияж губ на осень / Фото с инстаграма @maxmara



Глубокий оттенок помады / Фото с инстаграма @patrickta

Как наносить помаду бордового цвета

Ранее перед нанесением темной помады нужно было выделять контур, чтобы облегчить "заполнение" губ цветом и завершить макияж губ использованием карандаша, чтобы помада выглядела аккуратней. Однако тренды нынешнего осеннего сезона позволяют нарушать правила.



Макияж с бордовой помадой / Фото с инстаграма @armanibeauty

Наносите бордовую помаду на губы без карандаша. Затем подушечками пальцев "постучите" по контуру губ, чтобы он казался нечетким, размытым. Такой небрежный эффект создает на губах видимость, как будто они только после поцелуя. Бьюти-тренд считается одним из самых сексуальных. Однако со слишком темными помадами не стоит повторять такой трюк.