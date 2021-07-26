С помощью стрижки можно модно и эффектно изменить свой внешний вид, не тратя на это много времени и без риска кардинального перевоплощения, которое в итоге может вам не понравиться. Если вы не готовы выходить из зоны комфорта, то вам понадобятся стрижки, уход за которыми требует минимальных затрат.

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Если вы готовы к более серьезным экспериментам, но не хотите избавляться от всех поврежденных волос, то вам подойдет французский боб – каре длиной до подбородка. При этом асимметричный боб будет правильным выбором, если вашему образу нужна эффектная изюминка. Поклонницам универсального стиля по нраву будет модная челка-шторка, которую следует делить на 2 стороны, чтобы она удачно обрамляла лицо и подчеркивала его достоинства.

Не менее стильными, легкими и привлекательными идеями для стрижки будут рваные концы, французский шэг, короткое каре. Вдохновляйтесь звездными примерами и пробуйте различные техники укладывания волос.

Модные летние стрижки, уход за которыми требует минимальных затрат во времени

Французский боб

Чубчик-шторка

Ассиметричный боб

Короткое каре

Рваные концы

Французский шэг