Использование патчей под глаза стало одним из бьюти-трендов, который не теряет своей актуальности уже длительное время. Однако некоторые женщины верят, что ежедневное использование этого чудодейственного средства поможет их коже избавиться от видимых последствий шумных вечеринок или нейтрализует темные круги и отеки под глазами навсегда.

Зона вокруг глаз нуждается в специальном деликатном уходе. Но даже патчи, о полезных свойствах которых все говорят, могут ей навредить. Чтобы этого не случилось, Cosmopolitan рассказал, сколько раз в неделю можно наклеивать патчи под глаза.

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Как часто можно использовать патчи под глаза

Единого мнения относительно того, как часто можно использовать патчи, не существует. Но бьюти-эксперты отмечают, что не стоит практиковать наклеивание патчей на участок кожи под глазами по 10 раз в день в ожидании целебного эффекта. Патчи не смогут полностью устранить с кожи последствия шумных вечеринок, выпитых коктейлей, постоянного стресса и недосыпа, независимо от того, как часто вы их будете использовать.

Главное назначение патчей под глаза – убрать небольшие отеки, едва заметные следы усталости, мелкие морщинки, а также они должны придавать коже свежий и сияющий вид. Применять бьюти-средство следует в меру. Производители патчей и косметологи рекомендуют использовать их 1 или 2 раза в неделю. Проводить процедуры следует курсом. Например, в течение 1-2 месяцев, затем сделайте перерыв, чтобы кожа не привыкла к искусственному поступлению коллагена, но и вырабатывала его самостоятельно.

Выбирая патчи под глаза, обращайте внимание на особенности вашего типа кожи, состав и марку средства. Добавим, что ранее мы рассказывали о том, как правильно использовать патчи и поделились полезными советами. В частности, благодаря росту популярности патчей в индустрии красоты появились такие же "наклейки" для груди, бедер и локтей.