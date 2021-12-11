Чистая кожа и блестящие волосы: Дарья Петрожицкая открыла главные секреты красоты

Дарья Петрожицкая – известная украинская актриса, звезда сериала "Дримтим", который снимает "Новый канал", участница 11-го сезона развлекательного шоу "Кто сверху?". Знаменитая красавица рассказала, что помогает ей привлекательно выглядеть, несмотря на напряженный график.

Актриса и певица имеет безупречную фигуру и естественную красоту, от которой трудно отвести взгляд. Однако Дарья довольно самокритична и стремится к совершенству.

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Главные секреты красоты Дарьи Петрожицкой

Во время съемок одного из выпусков 11 сезона шоу "Кто сверху?" на "Новом канале" Дарья призналась: "Если честно, я не очень поддерживаю себя в форме и сама себя за это ругаю. Понимаю, что нахожусь не в той форме, в которой хотела бы быть – нужно немножко похудеть и набрать мышечную массу".

Как всегда быть красивой / Фото" Новый канал"

Особых секретов красоты у актрисы нет, но есть главный ритуал, который она не пропускает ни при каких обстоятельствах.

"Мое самое главное правило – умываться. Это очень важно после всего грима, который мне наносят на работе. Очень редко делаю какие-то маски, но хорошо смыть всю косметику – обязательно, потому что ее слишком много, – отметила Дарья. – Также для меня важно делать восстановительные процедуры для волос, потому что при частых укладках их жгут фенами и плойками".

Секреты красоты украинской актрисы / Фото "Новый канал"