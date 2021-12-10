Лауреат престижной премии Оскар во время беременности стала еще красивее. Pregnancy glow особенно ей подходит. С помощью 4 правил знаменитость достигает такой чистой и сияющей кожи.

Звездные бьюти-советы Кэти Холмс: 5 секретов вечной молодости и голливудской красоты

Правила идеальной кожи Дженнифер Лоуренс

Средства с ретинолом

Важно знать, что применять производные витамина А во время беременности или на момент планирования – запрещено. Поэтому Дженнифер Лоуренс использовала косметические средства с ретинолом раньше и была удовлетворена их свойствами и результатом. Она рассказывала: "Говорят, что средства по уходу за кожей нужно менять, но я игнорирую это правило – ретинол в моей рутине присутствует каждый вечер. Результат мне очень нравится".

Уход отвечает индивидуальным потребностям

Актриса всегда подстраивает уход под себя. "Ретинол отлично очищает и омолаживает кожу, но из-за него она может становиться более сухой, как это происходит в моем случае. Выход из ситуации я нашла сама – наношу ночной крем днем. Питательная текстура мгновенно справляется с взысканием", – отмечает Дженнифер.



Как улучшить состояние кожи / Фото из инстаграма @jlawthequeen

Осторожность с солнцем

Будущая звездная мама знает, что с солнечными лучами стоит быть очень осторожной. "Днем я обычно использую не просто санскрин, а санблок с максимальной степенью защиты", – делится опытом Лоуренс. Добавим, что всем следует помнить: солнце – одна из главных причин преждевременного старения.

Регулярная эксфолиация

Дженнифер Лоуренс рассекречивает свою бьюти-рутину: "Я отшелушиваю кожу практически ежедневно, но использую для этого максимально щадящие средства – гоммажи и энзимные пилинги".



Секреты красоты Дженнифер Лоуренс / Фото из инстаграма @jlawthequeen