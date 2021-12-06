Что не так с макияжем: главные заповеди удачного мейкапа, которые должны знать все

Чтобы создать удачный макияж, каждой девушке стоит узнать главные правила, которые делают его таким. Украинская визажистка поделилась собственными бьюти-секретами.

Известная мастерица макияжа Тамрико Левченко регулярно публикует на своей инстаграм-странице полезные советы для красоты. Недавно она рассказала о главных заповедях удачного мейкапа, которые понадобятся каждой девушке.

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Секреты удачного макияжа

Прежде всего Тамрико не советует затемнять брови, если вы обладательница светлых глаз и волос. Тогда брови все внимание привлекут к себе, а макияж в итоге будет испорчен. Однако кареглазым и темноволосым красавицам уместно использовать темный оттенок теней или карандаша для оформления бровей, потому что, если они будут "белить", то мейкап будет выглядеть незавершенным.



Заповеди удачного мейкапа / Фото из инстаграма @tamrikori

Чтобы сделать красивый макияж, не пытайтесь рисовать стрелку на нависших веках, потому что она заполнит все пространство открытого века от чего нависшее покажется еще более выразительным. Также стрелка может быть вообще незаметна. Идеальным макияжем для нависших век является плавная растушевка в коричневых тонах. Попытайтесь использовать тени с блестками на веках под и над зрачками. Тогда густо прокрасьте ресницы или сделайте ламинирование, чтобы полностью быть довольной результатом.



Полезные бьюти-лайфхаки / Фото из инстаграма @tamrikori

Что касается бронзера, то его следует наносить на всю боковую поверхность лица широкой кистью. Не забывайте о щеках и лбу, а также о подбородке. Важно еще и хорошенько растушевать бьюти-продукт, чтобы избежать видимости границ. Для распределения скульптора используйте тонкую скошенную кисть. Заполняйте все теневые участки: под скулами, виски, линию нижней челюсти. В индустрии красоты скульптор считают "точечной манипуляцией".



Что нужно знать о скульпторе и бронзере / Фото из инстаграма @tamrikori

В частности, научитесь отличать палетки теней с холодными и теплыми оттенками. Холодные палетки подойдут русым девушкам с прозрачной кожей и обычно со светлыми глазами. А теплыми оттенками стоит пользоваться светлоглазым блондинкам и кареглазым брюнеткам.

Узнайте больше советов для удачного макияжа от украинской визажистки Тамрико Левченко.



Заповеди красивого макияжа / Фото из инстаграма @tamrikori



Заповеди красивого макияжа / Фото из инстаграма @tamrikori



Заповеди красивого макияжа / Фото из инстаграма @tamrikori



Заповеди красивого макияжа / Фото из инстаграма @tamrikori