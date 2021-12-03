Зимний макияж – это едва ли не главный атрибут праздничного периода. Облегчить жизнь может подборка трендовых мейкапов, вдохновляйтесь идеями и используете их для довершения собственного бьюти-образа.

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Главные тренды зимнего макияжа 2021–2022

Макияж глаз . Зимой особенно актуальным будет акцент на внутренних уголках. Используйте яркие, нежно-голубые, пастельные оттенки. Таким образом вам удастся не только сделать взгляд более выразительным, но и попробовать на себе цвет, который на первый взгляд кажется слишком дерзким.

. Зимой особенно актуальным будет акцент на внутренних уголках. Используйте яркие, нежно-голубые, пастельные оттенки. Таким образом вам удастся не только сделать взгляд более выразительным, но и попробовать на себе цвет, который на первый взгляд кажется слишком дерзким. Мягкие линии . Что касается тенденций мейкапа глаз, то нельзя забывать о мягких завитках. Визажисты активно заменяют классический черный лайнер на теплый коричневый. В результате косметический продукт поможет придать макияжу теплый эффект, что будет идеальным для зимы.

. Что касается тенденций мейкапа глаз, то нельзя забывать о мягких завитках. Визажисты активно заменяют классический черный лайнер на теплый коричневый. В результате косметический продукт поможет придать макияжу теплый эффект, что будет идеальным для зимы. Классические smokey eyes . Дымчатый макияж на веках – то, что надо для эффектного зимнего образа. Мерцающие тени придадут вашему облику уместную загадочность. Добавим, что в этом случае стоит отказаться от акцента на губах, чтобы не "перегрузить" мейкап.

. Дымчатый макияж на веках – то, что надо для эффектного зимнего образа. Мерцающие тени придадут вашему облику уместную загадочность. Добавим, что в этом случае стоит отказаться от акцента на губах, чтобы не "перегрузить" мейкап. Больше синего. Синий пигмент на лице больше не должен вас пугать. Ведь он служит отличным вариантом для разнообразия привычного бьюти-образа и возможностью попробовать что-то новое.

Синий пигмент на лице больше не должен вас пугать. Ведь он служит отличным вариантом для разнообразия привычного бьюти-образа и возможностью попробовать что-то новое. Красный мастхев. Классическая красная помада создаст роскошный макияж для вечеринки. Зимой особенно важно правильно готовить губы к нанесению смелого оттенка. Первым делом используйте скраб для губ, чтобы избавиться от каких-либо недостатков, затем нанесите густой бальзам и переходите к другим этапам работы над макияжем, а затем вернитесь к губам и используйте помаду.

Вдохновляйтесь трендовыми идеями зимнего макияжа



Эффектный акцент на внутренних уголках глаз / Фото из инстаграма Патрика Та



Мягкие коричневые стрелки​ / Фото из инстаграма Патрика Та



Smokey eyes всегда в моде​ / Фото из инстаграма Патрика Та



Синяя любовь на веках​ / Фото из инстаграма Патрика Та