Зимний макияж – это едва ли не главный атрибут праздничного периода. Облегчить жизнь может подборка трендовых мейкапов, вдохновляйтесь идеями и используете их для довершения собственного бьюти-образа.
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Главные тренды зимнего макияжа 2021–2022
- Макияж глаз. Зимой особенно актуальным будет акцент на внутренних уголках. Используйте яркие, нежно-голубые, пастельные оттенки. Таким образом вам удастся не только сделать взгляд более выразительным, но и попробовать на себе цвет, который на первый взгляд кажется слишком дерзким.
- Мягкие линии. Что касается тенденций мейкапа глаз, то нельзя забывать о мягких завитках. Визажисты активно заменяют классический черный лайнер на теплый коричневый. В результате косметический продукт поможет придать макияжу теплый эффект, что будет идеальным для зимы.
- Классические smokey eyes. Дымчатый макияж на веках – то, что надо для эффектного зимнего образа. Мерцающие тени придадут вашему облику уместную загадочность. Добавим, что в этом случае стоит отказаться от акцента на губах, чтобы не "перегрузить" мейкап.
- Больше синего. Синий пигмент на лице больше не должен вас пугать. Ведь он служит отличным вариантом для разнообразия привычного бьюти-образа и возможностью попробовать что-то новое.
- Красный мастхев. Классическая красная помада создаст роскошный макияж для вечеринки. Зимой особенно важно правильно готовить губы к нанесению смелого оттенка. Первым делом используйте скраб для губ, чтобы избавиться от каких-либо недостатков, затем нанесите густой бальзам и переходите к другим этапам работы над макияжем, а затем вернитесь к губам и используйте помаду.
Вдохновляйтесь трендовыми идеями зимнего макияжа
Эффектный акцент на внутренних уголках глаз / Фото из инстаграма Патрика Та
Мягкие коричневые стрелки / Фото из инстаграма Патрика Та
Smokey eyes всегда в моде / Фото из инстаграма Патрика Та
Синяя любовь на веках / Фото из инстаграма Патрика Та
Роскошный бьюти-образ с красной помадой / Фото из инстаграма Патрика Та