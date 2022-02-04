Для безупречной кожи: 5 правил очищения кожи зимой

Ни для кого не секрет, что зимой кожа нуждается в особой очистке и уходе. Следует соблюдать особые правила, которые помогут сохранить кожу в идеальном состоянии.

Часто зимой мы ограничиваемся лишь более насыщенным кремом для увлажнения кожи. Однако этого недостаточно в самое суровое время года.

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Не пользоваться агрессивными средствами для очищения

Для того чтобы очистить кожу зимой, не обязательно использовать гель для умывания. Его можно отложить до лета и пользоваться нежными пенками, кремами или бальзамами для умывания. Они также очищают поры, убирают загрязнение и не повреждают водный баланс кожи.

Елена Яременко поделилась, что очистительные бальзамы не только убирают загрязнение, но и улучшают состояние кожи.

В самой Японии сейчас настоящий бум масляных бальзамов для очищения – защитные маски могут раздражать кожу, так что женщины стремятся успокоить ее и выбирают максимально деликатные средства.

– рассказала директор по маркетингу компании Orca.

Двойная очистка как новый тренд

Способ двойной очистки поможет значительно глубже и тщательнее очистить кожу, но также сделает это более деликатно. Для double cleansing необходимо подобрать два продукта.

Сначала очистить кожу бальзамом или растительным маслом: нанести, помассировать и при желании оставить его на 2 – 3 минуты. Остатки убрать влажным спонжем или губкой.

Потом следует повторно умыть лицо пенкой или протереть его тоником.

"Этот метод действительно перевоплощает кожу и помогает уменьшить количество воспалительных элементов на лице. Главное – делать двойную очистку ежедневно вечером, а не раз в неделю", – отметила косметолог Карина Балаева.

Отказаться от термальной воды

Термальная вода зимой не поможет увлажнить воду, а сделает все наоборот. Вместо нее можно использовать увлажняющий мист (спрей, освежающий кожу лица).

"В помещении с отоплением и сухим воздухом распыление на кожу воды с минералами приведет не к увлажнению, а к дегидратации. Кроме того, этот ритуал может усилить проявления купероза и покраснения. Вместо термальной воды освежайте лицо увлажняющими мистами с содержанием легких масел – они помогут предотвратить потерю влаги", – объяснил тренер бренда Eisenberg Максим Брут.

Мистом для лица следует заменить термальную воду / Фото Unsplash

Эксфолиация должна быть более деликатной

Пилинг для лица зимой остается важной процедурой, но не стоит забывать, что агрессивная эксфолиация может привести к раздражению и шелушению. Энзимные пилинги и пудры, тоники с содержанием PHA-кислот нового поколения не приведут к стрессу хрупкой кожи лица.

Правильная очищение от макияжа

Как уже говорилось в первом пункте, от гелей лучше отказаться. Также не стоит излишне тереть лицо ватными дисками.

Заметим, даже макияжем можно вызвать дегидратацию кожи лица . Чтобы она не была сухой, следует избегать ошибок: не использовать уход на водной основе, правильно выбирать тональный крем, наносить косметику до выхода на улицу и не краситься матовой помадой.

Лучше выбирать мягкие масла и неагрессивную мицеллярную воду. Чтобы смыть тушь, следует смочить ватный диск вашим средством и подержать его на глазах 20 секунд. После этого гораздо легче очистить глаза от косметики.

Каким должно быть очищение зимой / Фото Unsplash