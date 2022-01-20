Дарья Диброва, визажистка с 10-летним стажем, рассказала, чего не стоит делать при создании мейк-апа осенью и зимой. Ведь в эти времена года коже требуется дополнительная защита от морозов и перепадов температуры. Также важно правильно подбирать косметику.
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Ошибки в макияже, которые могут сделать кожу сухой
- Уход на водной основе. Такие средства по уходу следует оставить на лето или использовать их перед сном, а осенью и зимой лучше отдавайте предпочтение косметике с более питательным составом.
- Неправильно подобранный тональный крем (или абсолютный отказ от него). На самом деле тональные основания и пудры с маточным эффектом следует отложить до теплой погоды. В то же время пользуйтесь увлажняющим тоном с питательными компонентами, особенно полезными во время холодов. Попробуйте тональный крем, содержащий в своем составе растительное масло. Такой бьюти-продукт будет служить защитной "одеждой" для вашей кожи от морозов, ветра, скачков температуры.
Что может привести к сухости кожи зимой / Фото с инстаграма @overglowedit
- Нанесение косметики и уходных средств перед выходом из дома. Осенью и зимой уход и тональное основание нужно распределять по лицу за 40 минут до выхода на улицу, чтобы продукты успели впитаться и адаптироваться. Некоторые компоненты средств по уходу и макияжу могут замерзнуть и навредить коже изнутри.
- Использование матовой помады. В холодное время года уместнее пользоваться бальзамом или классической помадой, состав которой включает растительные масла. Также не забывайте ухаживать за деликатной кожей губ, которая зимой особенно уязвима.