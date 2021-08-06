Дочь Джуда Лоу снялась в новой фотосессии Dior: впечатляющие фото макияжа

Айрис Лоу, дочь актера Джуда Лоу, не отстает от звездного папаши и уверенно строит карьеру знаменитости. Недавно девушка засветила новые кадры со съемки для линейки косметики Dior. Айрис уже долго сотрудничает с этим брендом и является их послом.

20-летняя Айрис Лоу уже имеет в своем опыте несколько фотосессий Dior. Еще в январе 2021 года модель стала лицом косметической линии бренда и теперь каждый раз радует своих поклонников невероятными фотографиями.

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В новой фотосессии Айрис появилась в сдержанном и одновременно загадочном образе. Талантливая визажистка Dior Beauty – Энн Софи Коста создала для девушки чувственный и акцентный макияж, который подчеркивает голубые глаза модели.



Айрис Лоу в новой фотосессии для Dior / Фото с инстаграму Айрис

В макияже Коста использовала новинку Dior Beauty – голубовато-синие тени, которые дополнила выразительной стрелкой. Такие smoky eyes в голубых оттенках словно веют атмосферой 70-х. Для того, чтобы не перегрузить образ, губы Айрис накрашены телесным цветом, а брови слегка подведены и трендово зачесаны наверх.