Перед женитьбой с принцем Гарри Меган Маркл была популярной актрисой и снималась в шоу "Форс-мажоры". В то время будущая герцогиня вела собственный сайт о стиле жизни, который назвала The Tig. Там она делилась собственными секретами красоты и здоровья.