Дуа Липа ошеломила огненно-красным цветом волос в рекламе Versace

Дуа Липа – популярная певица косовского происхождения, которая сотрудничает со многими известными мировыми брендами. Звезда всегда поражает эффектными бьюти-образами. На этот раз она поразила своих поклонников огненно-красным цветом волос, который показала в рекламе новой коллекции итальянского дома моды Versace.

25-летняя британская певица Дуа Липа стала лицом новой коллекции Versace. Знаменитая красавица возглавила рекламную кампанию осенне-зимней коллекции бренда.

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Дуа Липа изменила цвет волос на огненно-красный

Над созданием рекламной фотосессии с участием Дуа Липы работал культовый дуэт фотографов – Мерт Алас и Маркус Пигготт. На снимках певица позировала в ярких образах из новой коллекции, демонстрируя главные модные тренды следующего сезона.

Изюминкой образа Дуа Липы стал насыщенный огненно-рыжий оттенок волос. Ранее у певицы были темные локоны. Однако Донателла Версаче аргументировала причину такого бьюти-перевоплощения.

"Блонд" банальный, хотя я и сама блондинка. А огненно-красный – символ страсти и силы,

– прокомментировала кампейн Донателла в беседе с WWD.

Дизайнер Дома моды Versace добавила, что всегда восхищалась красотой Дуа Липа, и решила сделать ее главной героиней новой рекламной кампании. "Я впервые встретила ее несколько лет назад в Лондоне. Я знала, что она красивая девушка, но когда я услышала тембр ее голоса, я сразу поняла, что в ней есть что-то уникальное и особенное. С тех пор я стала свидетелем взлета ее карьеры, и мы сотрудничали во многих проектах. В тот момент я не могла придумать другой женщины, которая могла бы лучше передать дух Versace и этой коллекции", – пояснила Донателла Версаче.

Чтобы акцент в образе Дуа Липы оставался на огненно-рыжих прямых волосах и модной челке, визажисты Versace решили не делать певице яркий макияж. Они лишь подчеркнули ее взгляд, добавили блеска губам, выделили характерные черты лица и стильно причесали брови.