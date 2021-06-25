Джиджи Хадид возглавила рекламную кампании унисекс-аромата Ralph's Club. На его создание парфюмеров вдохновила ночная жизнь Нью-Йорка. Поэтому и рекламную фотосессию и съемки мини-фильма провели в таком же стиле.

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Джиджи Хадид снялась в рекламе нового унисекс-аромата Ralph Lauren

Представители американской модной компании Ralph Lauren прокомментировали рекламу нового унисекс-аромата. "Реклама аромата воспроизводит показ мод Ralph Lauren Fall 2019 и прославляет оживленную ночную жизнь Нью-Йорка и дух единства – именно то, что нам всем нужно после года в изоляции", – так описали кампейн Ralph Lauren.

На рекламных снимках и кадрах мини-фильма, посвященного новому аромату, можно увидеть Джиджи в сдержанном образе: черных классических брюках, белой рубашке с черной бабочкой и в сером пиджаке. Звезда распустила свои длинные локоны и дополнила бьюти-образ легким макияжем. Модель позировала в компании манекенщиков Лаки Блю Смита и Фай Хадра, а также актера Луки Саббата.

"Фильм снимался в клубе еще во время пандемии. И хотя большая часть съемок проходила возле бара, в последней сцене мы все веселились на танцполе. Этот опыт настолько отличался от прошлого года, что это действительно было похоже на праздник. Реклама очень красочно описывает то, что заставляет меня чувствовать этот аромат. Учитывая то, что это унисекс-аромат, я снималась в костюме. Никаких обтягивающих платьев! Это позволило мне почувствовать себя сильной и уверенной в себе. Я не считаю, что девушки должны носить только фруктовые ароматы, чтобы чувствовать себя сексуально", – рассказала Хадид.

Напомним, что 23 июня состоялся пресс-ивент, посвященный аромату Ralph's Club, для которого Джиджи Хадид выбрала блестящий стильный вечерний total black образ – черные брюки и топ с пайетками.