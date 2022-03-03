Старший руководитель Estée Lauder Джон Демси согласился уйти на пенсию 4 марта.

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Estée Lauder уволили Джона Демси

Estée Lauder попросили вице-президента уйти в отставку и оставить бизнес после отвратительной публикации в инстаграмме, которая включала использование расовых оскорблений и шутку о COVID-19.

Это решение является результатом его недавних публикаций в инстаграмме, не отражающих ценности The Estée Lauder Companies. Они нанесли массовый образ, наносят ущерб нашим усилиям по стимулированию инклюзивности как внутри, так и за пределами наших стен, и не отражают мнение, которое мы ожидаем от наших лидеров,
отметил главный исполнительный директор Фабрицио Фреда.

Спикер компании уточнил, что Демси не был уволен, но сказал, что он должен покинуть компанию. Он согласился уйти на пенсию с 4 марта.

В течение выходных Демси опубликовал извинения в инстаграмме, сказал, что "мне страшно жаль и глубоко стыдно, что я причинил боль многим людям, когда совершил ужасную ошибку, неосторожно перепостив расистский мем, не прочитав его заранее". Он добавил, что это "взорвало все, над чем я работал, с тех пор как начал свою карьеру 31 год назад".

Уход
Джон Демси извинился за свой расистский пост / Фото с инстаграммы @jdemsey

Как сообщает New York Times, расистская позиция топ-представителя Estée Lauder Джона Демси вызвала настоящий скандал в индустрии красоты, где 65-летний Демси был сильной фигурой. Мужчина также руководил такими брендами, как MAC и Clinique. Демси был привлечен к дисциплинарной ответственности из-за негативной реакции на его удаленный пост, который был мемом, демонстрировавшим макет обложки книги с изображением персонажа Sesame Street Big Bird с маской, созданной в фотошопе.

Добавим, что Джон Демси работал более 30 лет в Estée Lauder.