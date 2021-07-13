Главные тренды маникюра лета 2021, от которых все в восторге: модные идеи украшения ногтей

Новые тренды летнего маникюра 2021 поражают разнообразием ярких оттенков и красивых узоров. С помощью модного нейл-дизайна можно создать радостное настроение и незабываемое ощущение отпуска. Поэтому вдохновляйтесь различными техниками и идеями для маникюра на лето.

Настоящие леди заботятся о виде своих ногтей даже во время летнего отдыха. Поэтому стоит узнать о главных трендах в маникюре, чтобы ваши ногти были не только аккуратными и красивыми, а также модными.

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7 главных трендов маникюра лета 2021

Negative Space

Маникюр в стиле "негативного пространства" стал особо популярным среди звездных нейл-мастеров, селебрити и других модниц. Суть креативного маникюра заключается в создании "негативного" пространства на ногтях. Дизайн придает ногтям необычный и гипнотический вид, а участки ногтевой пластины, которые не покрыты цветным лаком, удачно маскируют часть ногтя, который впоследствии отрастает.

Зеленая бездна

Одним из самых модных оттенков для летнего маникюра стал зеленый. Ведь сочный цвет символизирует свежесть, цветение и жизнь. Яркая неоновая вариация зеленого на ногтях придаст великолепия любому образу.

Максимальная естественность

Даже яркие оттенки и сложный нейл-арт в нейл-индустрии не смогли вытеснить тренд на естественность. В этом году красивый и стильный вид будет иметь прозрачное покрытие на ногтях. Такой вариант всегда будет элегантным и уместным решением для различных ситуаций. В частности, Кейт Миддлтон является одной из главных поклонниц натурального маникюра.

Френч в современном стиле

Классический французский маникюр с белой полоской на кончике ногтя потерял актуальность. Летом 2021 следует обращать внимание на модернизированные интерпретации. Мастера маникюра предлагают совершенствовать френч новыми цветами и украшать необычным дизайном, чтобы маникюр имел стильный, яркий и эффектный вид.

В цветах радуги

2021 поразил возвращением в моду тренда на использование разных цветов у маникюра одновременно. Таким образом можно превратить ногти в настоящую радугу. Экспериментируйте как с яркими неоновыми оттенками, так и с нежными приглушенными пастельными, горизонтальными и вертикальными переходами, полностью покрывайте каждый ноготь другим цветом. В общем – не ограничивайте себя в творческом порыве.

Изящный и элегантный минимализм

Еще одна тенденция в маникюре, которая остается вне времени. Ведь лишь несколько удачных штрихов на ногтях являются настоящим искусством. Летом стоит попробовать маникюр с графическими линиями, буквами и маленькими рисунками у основания ногтевой пластины. Также обратите внимание на довершающие яркие акценты в виде лаконичных цветов и сочных фруктов.

Черно-белая классика

Черно-белый тандем также всегда имеет уместный и стильный вид. Двухцветный маникюр можно разнообразить небанальными интерпретациями – графикой, узорами, клеткой. Не бойтесь бьюти-экспериментов.