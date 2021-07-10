На длинных ногтях можно проявить свою фантазию. Красивые примеры летнего нейл-арта могут вдохновить вас. Повторяйте идеи или совершенствуйте собственные.

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Маникюр на длинные ногти: 10 летних вариантов

Поле розовых цветов

Яркие половинки

Зеленые волны

Spring cow print

Нейл-арт с радужными мотивами

Лаконичная идея для летнего маникюра

Сочетание модных цветов

Розовый трендовый френч с двойной полоской

Цветной бум

Сочные летние ягоды